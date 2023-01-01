Четыре всадника: Докинз, Харрис, Хитченс, Деннет. Ричард Докинз,Кристофер Хитченс,Сэм Харрис,Дэниел Клемент Деннет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великие ученые и интеллектуалы нашего времени Ричард Докинз, Кристофер Хитченс, Сэм Харрис и Дэниел Деннет однажды встретились за коктейлем, чтобы честно обсудить судьбу религии. Видео их беседы стало вирусным. Его посмотрели миллионы. Впервые эта эпохальная дискуссия представлена в формат�е аудиокниги. Это интеллектуальное сокровище дополнено тремя глубокими и проницательными рассказами Докинза, Харриса и Деннета, написанными специально для этой книги. С предисловием Стивена Фрая.



Четыре всадника: Докинз, Харрис, Хитченс, Деннет слушать на видеосервисе Wink.