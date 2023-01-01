"Четыре "В" для Ведьмы или отбор наперекор". Елена Соловьева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Лишившись надежд на счастье в этом мире, я очутилась в другом. И получила предложение, от которого невозможно отказаться. Теперь мне предстоит сделать четыре вещи: выжить, выиграть в отборе невест, вернуться… Эй, а какая четвёртая? В смысле влюбиться?! Лапы прочь, дракон, мы так не договаривались!



"Четыре "В" для Ведьмы или отбор наперекор" слушать на видеосервисе Wink.