"Четыре "В" для Ведьмы или отбор наперекор". Елена Соловьева
Wink
Аудиокниги
"Четыре "В" для Ведьмы или отбор наперекор". Елена Соловьева

"Четыре "В" для Ведьмы или отбор наперекор". Елена Соловьева (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Лишившись надежд на счастье в этом мире, я очутилась в другом. И получила предложение, от которого невозможно отказаться. Теперь мне предстоит сделать четыре вещи: выжить, выиграть в отборе невест, вернуться… Эй, а какая четвёртая? В смысле влюбиться?! Лапы прочь, дракон, мы так не договаривались!

"Четыре "В" для Ведьмы или отбор наперекор" слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг