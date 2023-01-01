Четыре соглашения. Книга Толтекской мудрости. Мигель Руис. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Книга дона Мигеля Руиса «Четыре соглашения» раскрывает механизмы человеческих заблуждений, которые ограничивают нас, лишают радости и создают ненужные страдания. Четыре соглашения, основанные на древней мудрости толтеков, предлагают принять кодекс поведения, преобразующий жизнь, наполняющий ее свободой, истинным счастьем и любовью. Осознать, что мы живем не своей жизнью, — первый шаг на пути к этой свободе. Следуя мудрости Кастанеды, дон Мигель Руис формулирует четыре главных принципа древних с безупречной ясностью. Следите за своими словами. Ничего не принимайте на свой счет. Не стройте домыслов. Старайтесь все делать наилучшим образом. Книга остается в списках бестселлеров New York Times более 10 лет, переведена на 46 языков мира, только в США было продано 8,5 миллионов экземпляров.
Четыре соглашения слушать на видеосервисе Wink.