Четыре соглашения. Книга Толтекской мудрости. Мигель Руис. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга дона Мигеля Руиса «Четыре соглашения» раскрывает механизмы человеческих заблуждений, которые ограничивают нас, лишают радости и создают ненужные страдания. Четыре соглашения, основанные на древней мудрости толтеков, предлагают принять кодекс поведения, преобразующий жизнь, наполняющий ее свободой, истинным счастьем и любовью. Осознать, что мы живем не своей жизнью, — первый шаг на пути к этой свободе. Следуя мудрости Кастанеды, дон Мигель Руис формулирует четыре главных принципа древних с безупречной ясностью. Следите за своими словами. Ничего не принимайте на свой счет. Не стройте домыслов. Старайтесь все делать наилучшим образом. Книга остается в списках бестселлеров New York Times более 10 лет, переведена на 46 языков мира, только в США было продано 8,5 миллионов экземпляров.



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