Четыре сезона (сборник). Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник четырех повестей самого знаменитого американского писателя. Четыре сезона ужаса. Четыре времени года, и каждое – страшный сон, ставший реальностью. Весна – и невинный человек приговорен к пожизненному заключению в тюремном аду, где нет надежды, откуда нет выхода… Лето – и где-то в ма�леньком городке медленно сходит с ума тихий отличник, ставший способным учеником нацистского преступника… Осень – и четверо изнывающих от скуки подростков бредут сквозь темный, бесконечный лес, чтобы посмотреть на труп… Зима – и в странном клубе странная женщина рассказывает, как дала жизнь тому, что трудно было назвать ребенком… Слушайте повесть «Способный ученик» без сокращений!



Четыре сезона (сборник) слушать на видеосервисе Wink.