Четыре касты. 2.0. Алексей Похабов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Совершенно новый подход к пониманию системы четырех каст и магии в целом. Теория и практика. Сверхспособность Алексея Похабова – это умение объяснять. Даже сложнейшие механизмы магических практик он может разъяснить простым и доступным языком. Все, что описано в этой аудиокниге, проникает прямо в сознание и разрушает старые картины мира. И на новой почве вы сможете открыть в себе новые навыки, которые мир будет считать даром. В этом издании собрана самая основополагающая информация: • Описана система каст (и вы узнаете, к какой принадлежите вы!) • Показана спираль качеств (как в течение перевоплощений мы наращиваем свои качества!) • Энергетическая структура человека (вы же знаете, что такое чакры?) • Основные практики развития экстрасенсорного восприятия (да, экстрасенсорное восприятие можно развивать!).



Четыре касты слушать на видеосервисе Wink.