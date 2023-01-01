Четыре чики и собачка. Дарья Калинина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вероника была очень зла на своего коллегу музыканта Антона. Она в сердцах пожелала ему неминуемой смерти, причем угрозы слышали все сотрудники центра искусств. Желая отомстить красавчику, Вероника вместе со своими родственниками подсыпала сильнейшее слабительное в домашний компотик, вкусн�ые пирожки, а также бутылку дорогого виски. Но реализовать свой план девушке не пришлось – Антона жестоко убили, причем на месте убийства был найден костюм милого Крокодила Гены из магазина для взрослых…



Четыре чики и собачка слушать на видеосервисе Wink.