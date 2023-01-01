Четыре безмерных. Практики для раскрытия сердца. Б. Алан Уоллес
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Четыре безмерных. Практики для раскрытия сердца. Б. Алан Уоллес

Четыре безмерных. Практики для раскрытия сердца. Б. Алан Уоллес (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология440 мин16+

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Сюжет

Четыре безмерных настроя – любящая доброта, сострадание, сопереживающая радость и равностность (беспристрастность) – представляют собой один из краеугольных камней буддийской созерцательной практики. Эта книга – практическое руководство, которое шаг за шагом направляет читателя в развитии исключительно мощных состояний ума, преображающих пространство сознания и ведущих нас к сострадательной активности. Автор книги, доктор Б. Алан Уоллес – энергичный лектор, прогрессивный ученый и один из самых плодовитых западных авторов и переводчиков, работающих в области тибетского буддизма. Он неустанно ищет новаторские способы объединить созерцательные практики буддизма с западной наукой для того, чтобы поспособствовать глубинному изучению ума. На русский язык книгу перевел буддийский монах российского происхождения, досточтимый Лобсанг Тенпа. Он известен как инструктор по практикам осознанности, а также сооснователь, лектор и координатор Фонда контемплативных исследований и российского сообщества Друзей Аббатства Шравасти.

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