Четвертый год. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Современному человеку выжить в мире Средневековья нелегко. Еще труднее, если попал он не в самый спокойный уголок этого мира. Хочешь выжить – переделай этот мир под себя. Задача для одиночки невозможная, но для целой колонии землян ничего невозможного нет.



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