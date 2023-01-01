WinkАудиокнигиЧетвертый год. Артем Каменистый
Четвертый год. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези991 мин12+
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Сюжет
Современному человеку выжить в мире Средневековья нелегко. Еще труднее, если попал он не в самый спокойный уголок этого мира. Хочешь выжить – переделай этот мир под себя. Задача для одиночки невозможная, но для целой колонии землян ничего невозможного нет.
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