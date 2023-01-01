Четвероевангелие. Святое благовествование. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ОТ МАТФЕЯ СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ Первое Евангелие Нового Завета написано св. апостолом Матфеем, который был учеником Иисуса Христа и описывал события как непосредственный их очевидец и участник. Это Евангелие создано для евреев на древнееврейском языке, чтобы доказать, что Иисус Христос – тот самый Мессия, которого обещал еврейскому народу Господь Бог. ОТ МАРКА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ Второе Евангелие написано св. Марком со слов и под наблюдением первоверховного апостола Петра, учеником и спутником которого был св. Марк. Свое Евангелие св. Марк написал для людей, обращенных в христиан из язычников, в первую очередь для римских христиан. ОТ ЛУКИ СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ Автор третьего Евангелия – св. Лука, по профессии врач, один из семидесяти апостолов, из первых обращенных римских язычников, – был последователем и спутником первоверховного апостола Павла. Евангелие от Луки, написанное на основе тщательно собранного материала и кропотливых исследований, отличает точность и сжатость описываемых событий и краткое, но выразительное изложение фактов. ОТ ИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ Четвертое Евангелие написано св. апостолом Иоанном, любимым учеником Иисуса Христа. Оно отличается богословской глубиной мысли, за что св. Иоанн был прозван Богословом. Евангелие Иоанна Богослова было создано с целью дополнить три предыдущие Евангелия и предназначалось не только для евреев и язычников, но и для людей всего мира, чтобы показать, что Иисус Христос есть Сын Божий.



Четвероевангелие слушать на видеосервисе Wink.