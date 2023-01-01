Четверги в парке. Хилари Бойд (книга, 2020) слушать онлайн

Что делать, если ты прожила с мужем полжизни, а он вдруг покидает супружеское ложе – навсегда? Когда такое произошло с Джини, она была вне себя от гнева и обиды и решила открыто поговорить с Джорджем, с которым они женаты уже тридцать лет. Он влюблен в другую? Или она сделала что-то не так? Но муж отмалчивается. Единственной радостью для нее остается внучка, с которой она ходит гулять в парк по четвергам. Именно там, на детской площадке, она однажды знакомится с Рэем и его внуком. Рэй доброжелательный, ей с ним легко и интересно, и в сравнении с Джорджем он просто великолепен. Вскоре эти встречи по четвергам становятся смыслом ее жизни. Но хватит ли ей мужества – невзирая на противодействие и осуждение окружающих – в корне изменить свою жизнь ради любви? Эта книга вошла в ТОП продаж Amazon.co.uk, права на издание проданы более чем в 20 стран Европы и в США.



Четверги в парке слушать на видеосервисе Wink.