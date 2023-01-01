Чесма. Владимир Шигин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Чесма», известного российского писателя-мариниста, капитана 1 ранга Владимира Шигина, посвящен знаменитой Средиземноморской экспедиции русского флота в 1769–1774 годах, апогеем которой стала блестящая победа в сражении с турецким флотом при Чесме (1770 г.). Помимо действий нашего флота на Средиземном море автор дает захватывающие описания зарождения и первых побед молодого Черноморского флота, победных сражений русской армии над турками при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Среди героев книги – императрица Екатерина Вторая, граф Алексей Орлов, адмиралы Спиридов и Грейг, фельдмаршал Румянцев и герой Чесмы лейтенант Ильин и многие другие известные и малоизвестные политические и военные деятели той эпохи. До сегодняшнего дня именно грандиозная победа российского флота при Чесме является наиболее выдающимся успехом наших моряков за всю более чем трехсотлетнюю историю нашего военно-морского флота. Прослушайте аудиокнигу «Чесма»! Погрузитесь в эпоху императрицы Екатерины Второй, в эпоху грандиозных свершений, блестящих побед, дворцовых интриг и любовных приключений! Прочитано по изданию: Роман-газета, 1995, № 6, Роман Шигина В.В. «Чесма».



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