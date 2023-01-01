Червона торпеда. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

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Аудіокнига з новелою «Червона торпеда» із роману Олеся Гончара «Тронка». Головне в таврійському степу вода. Без неї тут не зможе жити ні людина, ні тварина. І тому степова криниця є сакральним місцем. Його чабани ремонтують і відновлюють після кожної війни. Характерною ознакою його є цеберко червоного кольору. Воно здалеку сповіщає будь-якого подорожнього про воду. І це істини, які незмінні. А змінні людські повсякденні турботи, які протиставляються вічній криниці в цій новелі. Втім все Ви почуєте у новелі «Червона торпеда» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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