Чертежи волшебства. Илья Александрович Шумей (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Задворки Вселенной непрестанно прочесывают группы изобретательных авантюристов, именующих себя «кларкерами». Они взяли на вооружение знаменитый тезис Артура Кларка, гласящий, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии, и активно его эксплуатируют. Схема их действий прос�та найти мир, отличающийся невысоким уровнем развития, и затем, используя все имеющиеся достижения современной науки и сценического искусства, объявить себя его Богами. Пышные богослужения и, что самое главное, щедрые подношения всячески приветствуются. Методика отлаженная, команда опытная, оборудование самое лучшее, актеры на позициях, свет, занавес представление начинается!



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