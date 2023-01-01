Черный всадник. Александр Амфитеатров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Было племя, был город,– великое племя, золотой город. Венд был вождем города. Народ, которым он правил,– теперь забытый даже по имени,– жил здесь, между двумя теплыми морями, у подножья невысоких гор, под синим шатром ласкового неба. То был кроткий народ пастухов и земледельцев, не ведавший ни �войны, ни междоусобий. Люди мирно обрабатывали поля, выгоняли стада на пастбища и чтили богов. Таинственные незримые существа возвещали мудрым из народа свою волю шелестом дубравы, грохотом горных потоков и течением небесных светил…»



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