Черный тюльпан. Александр Дюма
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Черный тюльпан. Александр Дюма

Черный тюльпан. Александр Дюма (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Роман «Черный тюльпан» переносит читателей в Голландию, где вокруг прекрасного, как южная ночь, цветка разгораются нешуточные страсти и интриги. Бесспорно, что Дюма – прекрасный рассказчик, и о чем бы он ни написал, мы чувствуем, чем живут его герои, ощущаем окружающую их эпоху, заражаемся полетом фантазии автора.

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