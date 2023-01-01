Черный тюльпан. Александр Дюма (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Черный тюльпан» переносит читателей в Голландию, где вокруг прекрасного, как южная ночь, цветка разгораются нешуточные страсти и интриги. Бесспорно, что Дюма – прекрасный рассказчик, и о чем бы он ни написал, мы чувствуем, чем живут его герои, ощущаем окружающую их эпоху, заражаемся пол�етом фантазии автора.



Черный тюльпан слушать на видеосервисе Wink.