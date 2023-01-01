Черный Стерх. Эдуард Геворкян (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Четырнадцатилетний Аршак сел в самолет Ереван – Москва, хотя никто его в месте назначения не ждал. Столичные родственники постоянно ругаются, и только дядя однажды делится тем, что называет «Событие». А потом смешивается все – реальность и вымысел, жизнь и смерть, любовь и ненависть. В этой искалеченной, изломанной, но все еще чарующей атмосфере Аршак отчаянно ищет следы «черного белого журавля» и гадает, что они знаменуют – благо или разрушение. «Черный стерх» – сюрреалистическая сказка для взрослых, опередившая свое время. Это удивительная, глубокая и откровенная история о взрослении в мире, который кажется сном.



Черный Стерх слушать на видеосервисе Wink.