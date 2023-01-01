Черный рыцарь Белой королевы. Илья Александрович Шумей (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мало кто согласится поступиться своей властью по доброй воле. Однако эпоха людского правления неуклонно сдает позиции и отступает перед силой, чьи истоки лежат вне нашей вселенной. Рано или поздно, но обязательно наступит переломный момент, когда старый миропорядок окажется поставлен перед выбором либо дать последний решительный бой, либо смириться с поражением и окончательно сойти со сцены.И в наступивший миг шаткого двоевластия очень многое изменится до неузнаваемости.Самоотверженная верность долгу обернется подлым предательством, пылкое обожание превратится в иссушающую ненависть, а искреннее желание сделать наш мир лучше неотвратимо приведет его к разрушительной войне.



Черный рыцарь Белой королевы слушать на видеосервисе Wink.