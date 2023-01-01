Черный меч царя Кощея. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На Руси всегда воруют. Только-только я успел жениться, как родное Лукошкино накрыло новое страшное преступление. В один миг неизвестной силой похищены: наша царица Лидия Адольфина, Митина невеста Маняша и… моя жена! Угадайте, кому за всe это браться? Тем более если Кощей найден мeртвым, Баба-яга влюбилась в подозреваемого, а мой верный напарник Митька стал Серым волком, с той же силой и неуeмной фантазией. Мне-то что делать прикажете? Собирать волю в кулак – и всех спасать.



Черный меч царя Кощея слушать на видеосервисе Wink.