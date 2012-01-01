Черный город. Борис Акунин
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Черный город. Борис Акунин

Черный город. Борис Акунин (книга, 2012) слушать онлайн

2012, Аудиокнига
Детективы701 мин18+

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О книге

1914 год. Канун Первой мировой войны. Баку – великолепный и страшный город, город нефти и нуворишей, пламенных революционеров – террористов и кровожадных восточных разбойников. На этот раз великому сыщику Эрасту Петровичу Фандорину достался противник, победить которого, кажется, невозможно… Фонограмма содержит нецензурную брань. © Б. Акунин ©

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Жанр
Детективы
Время
701 мин / 11:41

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