Черный город. Борис Акунин (книга, 2012) слушать онлайн

1914 год. Канун Первой мировой войны. Баку – великолепный и страшный город, город нефти и нуворишей, пламенных революционеров – террористов и кровожадных восточных разбойников. На этот раз великому сыщику Эрасту Петровичу Фандорину достался противник, победить которого, кажется, невозможно… Фонограмма содержит нецензурную брань. © Б. Акунин ©



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