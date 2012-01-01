WinkАудиокнигиЧерный город. Бор�ис Акунин
Черный город. Борис Акунин (книга, 2012) слушать онлайн
2012, Аудиокнига
Детективы701 мин18+
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О книге
1914 год. Канун Первой мировой войны. Баку – великолепный и страшный город, город нефти и нуворишей, пламенных революционеров – террористов и кровожадных восточных разбойников. На этот раз великому сыщику Эрасту Петровичу Фандорину достался противник, победить которого, кажется, невозможно… Фонограмма содержит нецензурную брань. © Б. Акунин ©
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