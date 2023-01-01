Черный дождь. Артем Скороходов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Приключения в мире стали и пара. Там, где идет дождь, черный от дыма заводских труб. Страшные тайны паровых роботов, безумных ученых, усатых злодеев и армии хищных механоидов. Примите вашу микстуру, проверьте револьвер, пристегните фиксаторные ремни, наш дирижабль отправляется… Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков Обложка – Павел Кунгурцев



Черный дождь слушать на видеосервисе Wink.