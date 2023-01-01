Черный человек. Василий Головачёв
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Черный человек. Василий Головачёв

Черный человек. Василий Головачёв (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика16+

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Сюжет

Космос всегда манил людей своими загадками. И, наконец, в третьем тысячелетии казавшаяся столь нереальной встреча с его таинственными обитателями стала возможной. Но вот последствия этого процесса оказались не такими радужными, как ожидания. Рождение «Черного человека» – олицетворения худших и теневых сторон человеческой натуры – поставило под угрозу само существование маленькой и хрупкой планеты Земля.

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