WinkАудиокнигиЧерным по белому (сборник). Аркадий Аверченко
Черным по белому (сборник). Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор295 мин6+
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Сюжет
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – русский писатель, журналист, редактор журнала «Сатирикон», один из самых известных сатириков начала XX века. В книгу вошел авторский сборник «Черным по белому». Аверченко рисует в нем замечательную галерею образов русской жизни. Образов острых и смешных, иногда нелепых, иногда вызывающих сочувствие, но неизменно ярких, великолепно поданных талантом автора.
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