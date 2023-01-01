Черным по белому (сборник). Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – русский писатель, журналист, редактор журнала «Сатирикон», один из самых известных сатириков начала XX века. В книгу вошел авторский сборник «Черным по белому». Аверченко рисует в нем замечательную галерею образов русской жизни. Образов острых и смешных, иногда нелепых, иногда вызывающих сочувствие, но неизменно ярких, великолепно поданных талантом автора.



Черным по белому (сборник) слушать на видеосервисе Wink.