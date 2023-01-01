Черные Вороны 5. Мистификация. Ульяна Соболева (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию роман «Мистификация» – пятую книгу цикла Ульяны Соболевой «Чёрные вороны». Противостояние между Андреем Вороновым и Ахмедом Нармузиновым продолжается. Теперь между ними стоят не только месть и ненависть, а дочь самого азиата, из-за которой прольются реки крови и �играть придётся не на жизнь, а на смерть. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Черные Вороны 5 слушать на видеосервисе Wink.