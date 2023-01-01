Черные паруса. Борис Житков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во время набега на турецкий берег казак Грицко попадает в плен и оказывается на рынке рабов, а позже одним из гребцов на венецианской галере. Будет ли судьба благосклонна к несчастному пленнику, доведется ли ему еще ступить на родной берег? Узнаете из аудиокниги «Черные паруса». Кроме этого вас ждет увлекательнейший рассказ о кораблях, их устройстве и оснащении. Также не пропустите аудиокниги Бориса Житкова: «Морские истории», «Что бывало», «Рассказы о животных»



Черные паруса слушать на видеосервисе Wink.