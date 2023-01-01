Чернокнижец. Огненное проклятие демона. Евгений Гаглоев (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Долгожданный финал магического цикла «Чернокнижец» от мэтра подросткового фэнтези Евгения Гаглоева! Денис Чернокнижец продолжает борьбу за жизнь своей возлюбленной. В ходе собственного расследования он неожиданно обнаруживает, что его и Диану объединяет не только любовь, но и мрачное прошлое их родителей. За жуткими происшествиями стоит тень могущественного демона, победить которого будет крайне сложно. Но другого способа спасти Диану нет! На пути Дениса будет немало препятствий: враги будут притворяться друзьями, а обещанная помощь обернется предательством. Как отличить искреннюю улыбку от фальшивой? Где найти силы для битвы со злом, когда кажется, что все вокруг против тебя? И главное – как не потерять себя, положив на кон все, что дорого сердцу? Аудиоверсию романа «Чернокнижец. Огненное проклятие демона», как и предыдущие книги серии, исполнил Александр Гаврилин – актер, который озвучил главного вампира в «Сумерках», а также Бэтмена, Локи и сотни других известных киногероев, чей голос точно знаком российским любителям игр из легендарных серий Assassin’s Creed, Warcraft, «Метро» и многих других. Евгений Гаглоев – признанный мастер фэнтези и фантастики для подростков, автор популярных циклов «Зерцалия», «Пандемониум», «Арканум», «Пардус», «Авангард». Лауреат конкурса «Новая детская книга», обладатель медали имени Н.В. Гоголя, дважды победитель конкурса «Книга года: выбирают дети», лауреат литературной премии «Алиса». Общий тираж проданных книг по вселенной Санкт-Эринбурга («Зерцалия», «Пардус», «Пандемониум») – более 1 000 000 экземпляров.
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