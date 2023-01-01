Чернобыль 01:23:40. Эндрю Ливербарроу (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга, ставшая основой культового сериала НВО, написана человеком, принимавшим участие в съемках. Автор лично посещал зону отчуждения и тщательно документировал собственные впечатления. Эндрю Ливербарроу по кусочкам восстанавливает печально известные события 26 апреля 1986 года, прославившие Чернобыль на весь мир. Автор делится своими впечатлениями о Припяти и выводами, к которым он пришел в ходе собственного расследования. Материалы, собранные автором, использовались создателями культового сериала «Чернобыль», что позволило им добиться особой достоверности. Мэтр жанра ужасов, Стивен Кинг, считает, что обстоятельства чернобыльской катастрофы не должны быть забыты – ведь и сейчас люди, имеющие большую власть, порой относятся к ней крайне безответственно. Чего может стоить человечеству ошибка одного человека? Как череда случайностей и неверных решений может повлечь за собой глобальную катастрофу? Авария на чернобыльской АЭС за более чем три десятилетия породила множество слухов и домыслов. Аудионига проливает свет на события первых месяцев с момента этой чудовищной трагедии. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Чернобыль 01:23:40 слушать на видеосервисе Wink.