Черно-белое знамя Земли. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Простой колонист с планеты Дао совершенно случайно становится свидетелем странного разговора… и вся его жизнь переворачивается с ног на голову. Из законопослушного менеджера он превращается в беглого преступника, за которым охотится вся планетарная полиция… В это же время на Земле начинает работу спецгруппа «Омега», куда входят армейские разведчики и лучшие полицейские метрополии. Ее задача – расследовать деятельность Шанхайского научного центра, вышедшего из-под контроля правительства и явно ведущего опасные для человечества исследования… Загадочным образом участники этих событий, находящиеся друг от друга за тысячи парсеков, оказываются крепко связаны. Однако они даже не подозревают, как распределятся роли в боевике, героями которого они поневоле стали, – ведь сценарий его был создан самым коварным, циничным и дерзким злодеем за всю человеческую историю – таинственным Золотым Драконом…



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