Черно-белое. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Татьяна Сумкина знает о том, что у мужа есть другая женщина, но закрывает на это глаза. Она продолжает любить его, думает, что все может наладиться. Но ее сын Алексей считает, что мать занимается самообманом. Не желая зависеть от отца, Алексей бросает институт. Он в открытую называет отца подлецом и уходит из дома. Татьяна тяжело переживает конфликт с сыном, который живёт у приятеля и работает на стройке. Константин собирается в очередную командировку. Татьяна случайно узнает, что он опять соврал ей и уехал со своей любовницей на турбазу. Когда Константин возвращается, Татьяна даёт ему понять, что знает, какого рода командировка была у него. Жалея мать, Алексей возвращается домой. Татьяна решает отметить его возвращение в семейном кругу, но Константин в тот вечер не приходит. Через два дня Татьяна сообщает мужу, что подаёт на развод. Константин выходит из себя. Он оскорбляет жену. Алексей встает на защиту матери, он заявляет отцу, чтобы тот уходил к своей любовнице. Разозленный Константин уходит. Через некоторое время Татьяна возвращается домой после бракоразводного процесса. Алексей поздравляет ее, но Татьяна говорит, что их с Константином, к счастью, не развели. Она уверена, что раз муж возражал против развода, значит, он любит и Татьяну, и сына. Приходит Константин и начинает куражиться над Татьяной, заявляя, что он хозяин в доме. Алексей не может видеть, как отец унижает мать – он хватает нож и замахивается на Константина. Татьяна лишается чувств. Придя в себя, она спрашивает у сына, что он сделал с отцом. Алексей отвечает, что тот жив и здоров. Входит Константин. Он просит прощения у Татьяны и сына. Константин убеждает Татьяну, что они будут жить все вместе лучше прежнего, и со временем он бросит любовницу. Татьяна только сейчас начинает понимать, в какой тупиковой ситуации оказалась она, потакая мужу. Она говорит ему, что прежние чувства никогда уже не вернутся в ее сердце.



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