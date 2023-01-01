Черная вдова. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Повредив ногу, Егор столкнулся со странной уверенностью своей матери в том, что во всех несчастьях сына виновата его невеста Сима. Узнав, что Сима ждет от него ребенка, Егор сообщил об этом матери. Нина Тихоновна была категорически против их брака. Егор решил действовать вопреки суеверным предостережениям матери и предложил Симе выйти за него замуж. Но та попросила Егора отложить этот разговор на несколько месяцев. Поведение Симы обескуражило Егора. В ответ на его расспросы, Нина Тихоновна сообщила сыну, что Сима – черная вдова, которая приносит смерть своим мужьям. Чтобы заглушить зародившиеся сомнения, Егор отправился на встречу с Симой с намерением добиться от нее согласия на брак. Идя на свидание, он увидел свою невесту с незнакомым мужчиной в момент их эмоционального объяснения друг с другом. Егор понял, что вместо маминых зловещих предзнаменований, он столкнулся с банальной изменой. Нина Тихоновна дала понять сыну, что и отцом ребенка является вовсе не он. Егор порвал отношения с Симой. Спустя несколько месяцев, Егору позвонили из роддома и сообщили, что у него родился сын. Егор отправился в роддом, и там обнаружил того самого незнакомца, из-за которого он разошелся с Симой. Иван Иванович оказался врачом роддома и объяснил Егору, что его невеста во время той злополучной встречи уговаривала его помочь ей в сохранении беременности. Она готова была рисковать жизнью ради ребенка, зная, что прогноз был неблагоприятным. Егор понял, почему Сима не хотела торопиться с браком – зная мнительность Егора, она опасалась, что он, так же, как и врач, будет против ее решения оставить ребенка. Егору не удалось помириться с Симой – она была слишком обижена на него. Расстроенный Егор рассказал обо всем матери. Нина Тихоновна, видя страдания сына, решила помочь ему самым простым и действенным способом. Накупив вместе с сыном все необходимое для малыша, она вместе с Егором отправилась в роддом забирать молодую маму с малышом. Симу подкупила настойчивость Егора и доброжелательность его матери. Она согласилась на предложение Егора стать его женой.



Черная вдова слушать на видеосервисе Wink.