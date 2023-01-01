Черная стрела. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Чeрную стрелу» Михаил Горевой записал между съeмками у Джеки Чана и Стивена Спилберга, и, может, поэтому роман Стивенсона воспринимается почти как остросюжетный художественный фильм. Перевод А. П. Репиной (1900). Исполняет Михаил Горевой Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeр: Андрей Лебедев, Иван Михайлов Продюсер: Сергей Григорян



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