Черная риторика: Власть и магия слова. Карстен Бредемайер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карстен Бредемайер – тренер №1 в области коммуникативной техники для всей немецкоговорящей Европы. Черная риторика по Бредемайеру – это умение манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас выводу устранять противоречия и давать «красную нить» каждому разговору превращать негативное мышление и поведение собеседника в позитивное и конструктивное находчиво и элегантно устранять ловушки в горячих спорах не терять голову и вести себя уверенно.



Черная риторика: Власть и магия слова слушать на видеосервисе Wink.