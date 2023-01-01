WinkАудиокнигиЧерная риторика: Власть и магия слова. Карстен Бредемайер
Черная риторика: Власть и магия слова. Карстен Бредемайер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература324 мин12+
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Сюжет
Карстен Бредемайер – тренер №1 в области коммуникативной техники для всей немецкоговорящей Европы. Черная риторика по Бредемайеру – это умение манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас выводу устранять противоречия и давать «красную нить» каждому разговору превращать негативное мышление и поведение собеседника в позитивное и конструктивное находчиво и элегантно устранять ловушки в горячих спорах не терять голову и вести себя уверенно.
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