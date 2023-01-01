Черная маска. Избранные рассказы о Раффлсе. Эрнест Уильям Хорнунг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чем привлекает Раффлс? Он джентльмен, человек с принципами. Он хорош собой и в отличной спортивной форме – чемпион Англии по крикету. При этом он гениальный мошенник, с блеском проворачивающий афeры настолько тонкие и сложные, что у читателя захватывает дух. Раффлс не применяет насилия, не отнимает у жертвы последнего, его противоправные деяния – на грани высокого искусства. Готовя и совершая преступления, он превыше всего ценит красоту их замысла и виртуозность воплощения. «Чeрная маска» (1901) – второй сборник рассказов Хорнунга, подробно описывающий приключения джентльмена-вора А. Дж. Раффлса. Его преступления по-прежнему изобретательны и будоражат сытую, размеренную жизнь высшего общества. Рассказы о Раффлсе не раз адаптировались для театра и кино, по их мотивам был снят телесериал «Raffles» (1975). Эрнест Уильям Хорнунг (1866–1921) – английский писатель, автор серии произведений о Раффлсе – взломщике-любителе времeн викторианской Англии. Эти рассказы принесли писателю общенациональную известность.



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