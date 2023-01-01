Черная кошка для генерала. Валентина Елисеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полагаете, что демонов не существует и другие миры это тоже миф? По-настоящему вы поймете, как ошибались, когда знакомый красавец махнет хвостом и переселит вас в мир позднего Средневековья, да еще и не в человеческое тело, а в тело черной кошки. Что делать современной девушке, адвокату, в кошачьем теле? Для начала – научиться ходить на четырех лапах и воровать еду у местных жителей, суеверия которых не позволяют им приютить черную кошечку, затем – найти себе покровителя. Лучший вариант хозяина – это бравый генерал, герой войны, родственник короля, не верящий в плохие приметы. Итак, он – суровый военачальник, она – милая умненькая кошечка, готовая защищать своего единственного друга когтями и клыками. Как вернуться в родной мир? Или остаться в этом, где нечаянно встретилась любовь? Но какая может быть любовь между кошкой и человеком?



Черная кошка для генерала слушать на видеосервисе Wink.