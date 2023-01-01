Череда лжи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Виктор случайно проговаривается своей жене Марине, что изменил ей. Жена устраивает скандал. При сыне Степе она делает вид, что ничего не произошло, но наедине с Виктором отказывается с ним разговаривать. Виктора тяготит эта ситуация. Он пытается уговорить Марину простить его – ради сына и сохранения семьи. Но жена говорит, что ей надо подумать. Она предлагает герою какое-то время пожить у его матери – Анастасии Витальевны. Виктор опасается говорить правду о разладе в семье своей матери – у той больное сердце. Виктор врет Анастасии Витальевне, что в его квартире затеяли ремонт, из-за сильного запаха краски жена с сыном уехали на море, а он вынужден некоторое время пожить у матери. Но обман вскоре раскрывается. Мать узнает о ссоре сына и невестки и попадает в больницу с сердечным приступом. Степа отказывается общаться с Виктором, обвиняя его в болезни бабушки. Виктор и Марина приходят встречать мать после выписки. Та думает, что они помирились. Виктор и его жена не решаются ее разубеждать. Виктор переезжает обратно, мирится с сыном. Но его напрягает недоверие Марины, ее постоянный контроль. Он предлагает жене развестись. Та обещает забыть прошлое, она пытается вернуть отношениям былую свежесть, но Виктор понимает, что разлюбил жену. Она признается, что тоже разлюбила его. Виктор и Марина решают больше не врать друг другу и развестись.



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