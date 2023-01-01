Черчилль. Против течения. Часть 1. Дмитрий Медведев (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Представленная книга продолжает рассказ о жизни Уинстона Черчилля, повествуя о напряженном периоде с 1929 по 1939 год. Не занимая в течение десяти лет государственных постов, Черчилль сконцентрировался в эти годы на своей литературной деятельности, выступая биографом, историком, публицистом, журналистом, рецензентом и даже сценаристом. В то время как в большинстве исследований этот период, как правило, упоминается вскользь, огромное творческое наследие Черчилля, оставленное за эти годы, представляет уникальную возможность составить интеллектуальный портрет известного политика, а также понять, каким образом после стольких лет безвластия Черчилль смог не только вернуться в большую политику, но и стать лидером своей страны в военный период. © Storysidе



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