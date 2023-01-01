Чему не учат на юрфаке. Тайны профессионального мастерства юриста. Вячеслав Оробинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы держите в руках юбилейное издание книги, с которой пять лет назад началась серия «Чему не учат на юрфаке», в новом оформлении, с исправлениями и обновлениями. Книга помогла многим юристам – как начинающим, так и опытным. Успеху посвящено много книг, но ни одна не затронула извечные вопросы студентов и выпускников юрфаков – молодых специалистов, оказавшихся один на один с реалиями жизни. Чему и как надо учиться? Что делать сейчас, на студенческой скамье? Как потом зарабатывать в условиях жесткой конкуренции, даже если ты выпускник самого популярного и престижного направления? Вячеслав Оробинский, практикующий юрист, в прошлом руководитель судебной практики крупной юридической фирмы, обобщает свой опыт, свой путь к знанию, а также опыт коллег: кто как учился, кто кем стал, кто чего достиг. Автор прошел путь от стажера до начальника юротдела в крупной телефонной компании, потом ушел в консалтинг, познавая будни частной практики. Выиграл множество судебных дел как в арбитраже, так и в судах общей юрисдикции. Книга адресована прежде всего студентам, выпускникам и молодым специалистам. Но и опытный профессионал сможет почерпнуть здесь нечто новое и полезное: стратегии работы с клиентами, идеи карьерного развития – на поприще как наемного работника, так и частнопрактикующего юриста.



Чему не учат на юрфаке слушать на видеосервисе Wink.