Чем люди живы. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу…»



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