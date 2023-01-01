Человек-Зверь. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Человек-зверь» – роман одного из величайших французских писателей Эмиля Золя. Является самостоятельной частью великой тридцатитомной эпопеи «Ругон-Маккары» – грандиозной «Естественной и социальной истории одного семейства в эпоху Второй империи», социальное содержание и интерес которой исключителен. В основе книги лежит трагическое осознание действительности наряду с сентиментальными порывами персонажей. Казалось бы, обыденные, мелкие мещанские интересы героев произведения зачастую скоропостижно и необдуманно реализовавшись, вдруг стремительно увлекают своих хозяев в бурный водоворот событий… нарастающий, шумящий, неотвратимо приближающий ужасающие последствия, избежать которых позволят лишь еще более страшные ошибки. Действие, разворачивающееся на фоне стремительного поезда, железной дороги, уходящей вдаль за горизонт, и тем лишь подчеркивает неизбежность неумолимого бега времени, жизни и рокового разрешения всех проблем.



Человек-Зверь слушать на видеосервисе Wink.