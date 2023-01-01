Человек в Высоком замке. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Фантастический роман «Человек в высоком замке», принесший автору премию «Хьюго» в 1963 году (лучший роман года), рассказывает о том, по какому пути могла бы пойти история, если бы фашистская Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне. ""Человек в высоком замке"", пожалуй, самое «многослойное» из произведений Ф. Дика. В романе нет сцен, что так свойственны субжанру «постхолокост». Ни отчаянной борьбы за выживание, ни героического сопротивления поработителям. Самая напряженная борьба идет в умах и душах. Хотя в основе «Человека в высоком замке» лежит символика «Книги перемен», хотя он насыщен духом, философией и терминологией Востока, это очень американский роман, где учение о Дао, образы «И цзина» и «Бардо Тходол» вплетены в жизнь Америки шестидесятых, в ее прошлое и настоящее. Сам Филип Дик говорил, что во время написания романа постоянно обращался к И Цзин.



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