Человек, управляющий продуктивностью. Часть 8. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Содержание: 1. Привычная профилактика кризиса 2. Отрицательные стороны такой профилактики 3. Перезагрузка мозга с помощью сна 4. Развивайте мелкую моторику 5. Почему именно мелкая моторика? 6. Медитации, молитвы, ритуалы 7. Гладь волосатую стену 8. Игра на скрипке 9. Искусство баланса 10. Танец-транс �и сон на бегу 11. Депривационная камера 12. Чувство благодарности



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