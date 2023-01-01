Человек, управляющий продуктивностью. Часть 5. Андрей Ващенко
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Человек, управляющий продуктивностью. Часть 5. Андрей Ващенко

Человек, управляющий продуктивностью. Часть 5. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие16+

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Сюжет

Содержание: 1. О последовательности 2. Социальные нормы 3. Власть слова 4. Власть мифа и сказки 5. Власть компетентности 6. Власть идеи 7. Власть идеологии 8. Завершающие минуты эфира

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