WinkАудиокнигиЧеловек, управляющий продуктивностью. Часть 5. Андрей Ващенко
Человек, управляющий продуктивностью. Часть 5. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие16+
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Сюжет
Содержание: 1. О последовательности 2. Социальные нормы 3. Власть слова 4. Власть мифа и сказки 5. Власть компетентности 6. Власть идеи 7. Власть идеологии 8. Завершающие минуты эфира
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