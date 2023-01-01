WinkАудиокнигиЧеловек, управляющий доверием. Часть 8. Андрей Ващенко
Человек, управляющий доверием. Часть 8. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес70 мин16+
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Сюжет
Содержание: 1. Глава 62. Бей! Замри! 2. Глава 63. Деловые коммуникации с неопределенным кругом лиц. Оферта 3. Глава 64. Деловая коммуникация на внутренних мероприятиях 4. Глава 65. Потребительский экстремизм 5. Глава 66. Порождения рекламы 6. Глава 67. Мифы и заблуждения 7. Глава 68. Пирамиды и воронки 8. Глава 69. Опасность иллюзий 9. Глава 70. Мнимая метрология эмоционального интеллекта 10. Глава 71. Миф теории поколений
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