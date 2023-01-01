Человек, управляющий доверием. Часть 7. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Содержание: 1. Глава 53. Общая схема воздействия в переговорах 2. Глава 54. Речевые манипуляции 3. Глава 55. Общая картина переговоров 4. Глава 56. Манипуляции во внутренних коммуникациях 5. Глава 57. Использование технических средств 6. Глава 58. Коммуникации в мессенджерах и соцсетях 7. Глава 59. Почему не удаeтся договориться 8. Глава 60. Профилактика конфликтов 9. Глава 61. Сдаться победителю



Человек, управляющий доверием слушать на видеосервисе Wink.