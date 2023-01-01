Человек, управляющий доверием. Часть 2. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн

Содержание: 1. Глава 9. Манипуляция в деловой коммуникации 2. Глава 10. Алгоритм повышения совместной результативности 3. Глава 11. Три шага влияния в коммуникации 4. Глава 12. История деловой коммуникации 5. Глава 13. Барьер «Свой-Чужой» 6. Глава 14. Уровни доверия в деловой коммуникации 7. Глава 15. Презентация. Общие сведения 8. Глава 16. Презентация. Психологические эффекты



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