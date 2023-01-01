Человек против Бога. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Название дано редактором, в оригинале труд называется «Нигилизм – корень революций нашего времени». "Новый век", управляемый анархией и населенный «супер-людьми»,– вот революционная мечта, которая вдохновила невероятные драмы современной истории. Но если историческим концом богоборчества явится царство антихриста, то его духовным концом будет ад и вечная погибель. Великая истина Христианства заключается в том, что с Богом можно бороться, но победить Его нельзя.



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