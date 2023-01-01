Человек, продавший душу дьяволу. Георгий Сваричовский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Американский художник Сэмюэль Робинс рассказывает, как, разменяв свой талант на пустые рекламные плакаты и афиши ради легких денег, нашел в себе силы победить “желтого дьявола”, который не смог купить его совесть. Исполнители: Иностранец – Степин Анатолий; Сэмюэль Робинс – Сперантова Валентина, Консовский Алексей, Астангов Михаил; Бекки – Юльская Юлия; Дикки – Бокарева Зинаида; Негр – Мукасян Карп; Гоукер и Булочник – Романов Глеб; Репортер – Покровский Алексей; Розари – Плятт Ростислав; Уолш – Петросян Абрам; Гармен – Оленин Борис; Лиззи – Фадеева Елена; Миссис Сэрджент – Соломко Мария; Человек, который смеется – Гончаров Андрей (Лаубе Генрих)



Человек, продавший душу дьяволу слушать на видеосервисе Wink.