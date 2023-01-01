Человек меняет кожу. Часть 1. Бруно Ясенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет популярный роман польского и советского писателя Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». В разное время о романе писали по-разному. Аннотация к изданию 1935 года кратка: «Роман Бруно Ясенского раскрывает картину одной из грандиозных соц. строек в бывшей Восточной Бухаре, нынешнем Таджикистане». Значительно более позднее издание добавляет: «…посвящен …классовой борьбе, обостренной религиозным фанатизмом, боям с басмачами, возведению плотины и созданию цветущей долины Вахш, на месте которой когда-то была выжженная солнцем, потрескавшаяся, бесплодная земля». «Википедия» лаконична: «это история перековки американского инженера в ходе его участия в социалистическом строительстве». Всe перечисленное есть в книге, и в то же время это увлекательный шпионско-приключенческий роман, некоторые страницы которого читаются как боевик книга держит в напряжении, не отпускает, недаром еe дважды экранизировали, причeм во второй раз была снята пятисерийная версия. Предлагаем послушать первую часть романа, прочитанного по тексту упомянутого издания 1935 года, ещe не тронутому цензурой и не заредактированному.



Человек меняет кожу слушать на видеосервисе Wink.