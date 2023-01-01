Человек из прошлого. Виктор Калашников
Wink
Аудиокниги
Человек из прошлого. Виктор Калашников

Человек из прошлого. Виктор Калашников (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Что мы знаем об истории человечества? Насколько информация, передаваемая нам из поколения в поколение, соответствует истине? Откуда мы и как долго живем на земле?Артём отправляется в отпуск на Кавказ. По трагической случайности он взаимодействует с технологией древней цивилизации и попадает в прошлое. Там он понимает, что имеет ген, позволяющий ему использовать остатки технологий древних. Однако люди, живущие в обществе того времени, лишены такой возможности. Артем ставит перед собой цель – найти способ вернуться обратно. Но как это сделать? Где искать ответы? Если его принимают не за того, кем он является на самом деле.

Человек из прошлого слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг