Человек из прошлого. Виктор Калашников (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Что мы знаем об истории человечества? Насколько информация, передаваемая нам из поколения в поколение, соответствует истине? Откуда мы и как долго живем на земле?Артём отправляется в отпуск на Кавказ. По трагической случайности он взаимодействует с технологией древней цивилизации и попадает в прошлое. Там он понимает, что имеет ген, позволяющий ему использовать остатки технологий древних. Однако люди, живущие в обществе того времени, лишены такой возможности. Артем ставит перед собой цель – найти способ вернуться обратно. Но как это сделать? Где искать ответы? Если его принимают не за того, кем он является на самом деле.



Человек из прошлого слушать на видеосервисе Wink.