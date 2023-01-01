Человек и его символы. Карл Густав Юнг, Мари-Луиза фон Франц, Джозеф Хендерсон, Аниэла Яффе, Иоланда Якоби. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карл Густав Юнг — один из тех людей, которые принципиальным образом изменили взгляд человека на самого себя. Разрабатывая вслед за Фрейдом новую концепцию сознания, Юнг не побоялся спорить со знаменитым соратником, а в конце концов и вовсе разошелся с традиционным психоанализом, двинувшись в еще более неизведанные глубины нашего мышления — к коллективному бессознательному. Его концепция психики считается столь же могущественной, сколь и загадочной: Юнг не только пользуется методами науки, но и обращается к мистическим практикам Востока и древних обществ. То, что он двигался в верном направлении, становится в полной мере понятно лишь сегодня. Знание юнговского учения не только принципиально изменит ваши взгляды на реальность, но и сообщит нечто важное о самом сокровенном.



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