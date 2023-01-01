Человек – амфибия. Александр Беляев (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

А. Беляев ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ в исполнении Владимира Коренева Наша новая аудиокнига – настоящий подарок для тех, кто помнит фильм «Человек-амфибия», снятый по повести А.Беляева. Этот любимый миллионами киношедевр мгновенно приносит мировую славу исполнителю главной роли – Владимиру Кореневу и становится визитной карточкой замечательного актера. Отважный Ихтиандр, красавица Гутиэре, злодей Зурита и коварный Кристо в захватывающей аудиокниге про человека амфибию. Нас ждет яростная схватка добра со злом! Что победит? Звон монет и жажда наживы или искреннее, нежное чувство? Грандиозное смешение жанров – блистательная фантастика, невероятные приключения, драма и восхитительная любовная история,– все это держит в напряжении буквально с первых минут. Вы получите истинное наслаждение от аудиокниги, и, безусловно, оцените органичность исполнения.



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